شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: مبادرات رجال الأعمال شراكة في تنمية الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أهمية المبادرات العملية ودور المبادرين في التأسيس والتشييد العملي في ظل تعزيز الشراكات لتنمية الوطن، وثمن خلال وضع حجر الأساس لمشروع مبنى لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة بلجرشي، مجالات الشراكة المجتمعية الفاعلة في الصحة والاجتماع والتدريب والتثقيف وتعلّم الحرف المهنية، وانبراء الداعمين لتقديم العون والتبرعات المادية المختلفة، وأبدى الأمير حسام سعادته ودعمه للمبادرات الاجتماعية لرجال أعمال المنطقة وإسهامهم في مشاريع تنموية وحيوية، وعدّه أمراً مألوفاً وليس بمستغرب على رجال الوطن ودورهم الريادي في التنمية، وتطلع للمزيد من هذه المبادرات في الباحة وكافة المحافظات.

من جانبه، عبر رئيس لجنة إصلاح ذات البين ببلجرشي علي بن عثمان عمير، عن عظيم شكره لأمير المنطقة الدّاعم الأول لجميع المشاريع الخيرية بالمنطقة، وعلى تدشينه المشروع المصمم لخدمة المجتمع بالمقام الأول، ليتم اليوم بدء أعمال المشروع النموذجي الأول من نوعه على مستوى المنطقة على مساحة 580 م٢ وبتكلفة إجمالية 3.400.000 ريال، مع مراعاة مختلف الجوانب البيئية والصحية والتشغيلية للمشروع المكوّن من ثلاثة أدوار تشتمل على مكاتب إدارية ووحدات سكنية مستقلة يعود ريعها لأعمال لجنة إصلاح ذات البين.