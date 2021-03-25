شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا»: حالياً.. «الهوية الرقمية» إثبات رسمي لدى رجال الأمن فقط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد تطبيق «توكلنا» أن بطاقة «الهوية الرقمية» في التطبيق يتمثل دورها في التعريف بالفرد عبر التطبيق للجهات الحكومية والخاصة بطريقة موثوقة وآمنة، إذ إنها تعزز من جودة الحياة في المملكة، وتسهل الإجراءات الرسمية، وتطوع التقنية لخدمة المواطن والمقيم، وتعمل بموثوقية واعتمادية وأمان.

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت -بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)-، مشروع «الهوية الرقمية» عن طريق تطبيق «توكلنا»، ويشمل «الهوية الوطنية» للسعوديين، و«هوية مقيم» للمقيمين، لتمكّن الاستخدام الرسمي لها بصفتها وسيلة إثبات إلكترونية، ضمن تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية.

وردا على استفسار حول اعتماد «الهوية الرقمية» في المطارات في الرحلات الداخلية، أجاب تطبيق «توكلنا» بقوله: «الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر «توكلنا» تعد إثباتاً رسمياً معتمدا لإثبات الهوية لدى رجال الأمن فقط».

وأضاف تطبيق «توكلنا»: «يجري العمل على اعتمادها وبقية الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص».