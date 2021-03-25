شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تطلق حملة لتطعيم منسوبيها ضد «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بالتعاون مع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، أطلقت النيابة العامة اليوم حملة لتطعيم منسوبيها ضد فايروس كورونا في مقر النيابة العامة الرئيسي بمدينة الرياض.

وكانت النيابة العامة أتاحت لمنسوبيها التسجيل المبكر في عيادات المقر الخاص للاستفادة من حملة التطعيم، والتأكيد على مراعاة الإجراءات الاحترازية عند تلقي اللقاح، وتزويد المنسوبين بتعليمات وزارة الصحة المتعلقة بالتطعيم.

وتأتي هذه الحملة حرصا من النيابة العامة على تعزيز الصحة الوقائية، والتكاتف مع جميع الجهات الحكومية للحفاظ على الصحة العامة.