شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تغلق 108 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس (الأربعاء)، 4455 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 108 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 136 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفايروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.