شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يستعرض مع ابن سعيد تطوير المنطقة ومحافظاتها ومتابعة المشاريع البلدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة، اليوم (الخميس)، المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد.

واستعرض الأمير خلال اللقاء أبرز التحديات التي قد تواجهها الأمانه لتنفيذ المشاريع البلدية وتطوير المنطقة ومحافظاتها، ومتابعة المشاريع والخدمات البلدية.

وتطلع أمير منطقة الجوف لدعم أمانة المنطقة بما يمكنها من إنجاز مشاريعها بالشكل المأمول، حيث تشهد المنطقة توسعا مستمرا في التنمية الشاملة.

حضر اللقاء أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ومسؤولة محفظة أمانة الجوف منى بنت مبارك أبو رزاق.

‫