شكرا لقرائتكم خبر عن أحكام بالسجن على 4 مواطنين اعتدوا على مراقبي أمانة جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدرت المحكمة الجزائية أحكاما بالسجن لمدة عام على 4 مواطنين اعتدوا على مراقبي الأمانة في رمضان الماضي، أثناء أداء مهماتهم في إزالة تعديات محطة وقود.

وتضمن الحكم إلزام المتهمين بسداد قيمة التلفيات التي لحقت بالمركبات الرسمية، إضافةً إلى توقيع غرامة مالية على المعتدين.

وكانت شرطة جدة أوقفت في رمضان الماضي عددا من المعتدين أقدموا على الاعتداء على لجنة مختصة تضم مراقبي بلدية الجنوب الفرعية بالمحافظة ورجال أمن، وحاولوا منعهم من أداء مهماتهم بإزالة تعديات على أراضٍ للدولة بطريق مكة القديم.