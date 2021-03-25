شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: مصانع المياه تخضع للرقابة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت هيئة الغذاء والدواء أن جميع مصانع المياه المعبأة في المملكة العربية السعودية تخضع لبرنامج رقابي شامل من خلال زيارة الهيئة للمصانع بشكل دوري، وسحب عينات من منتجاتها، وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها للتأكد من سلامتها، ورصد المخالفات الفنية التي تلزم هذه المصانع بتصحيح هذه المخالفات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.

وأوضحت أنه لا يمكن الحكم بأفضلية نوع أو شركة على أخرى مع تعدد أنواع مياه الشرب المعبأة المتوفرة في الأسواق، مشيرة إلى وجود متطلبات فنية لدى «الهيئة» وكميات محددة من المعادن الطبيعية أو المضافة في جميع الأنواع المسجلة، متى ما تم الالتزام بها تحققت الأفضلية.

كما نصحت للمحافظة على سلامة المياه المعبأة أن تكون فترة الصلاحية للمنتج (12 شهرًا)، وألا يطول تخزينها أكثر من ذلك حتى لا تتعرض لأي تغيير في جودتها، وأن تخزّن بعيدًا عن أي مواد سامة أو ضارة وفي أماكن خالية من الروائح وجيدة التهوية (درجة حرارة الغرفة)، وألا تتعرض عبوات المياه إلى أشعة وحرارة الشمس وظروف الطقس الأخرى، وأن تكون العبوات بعيدة عن مصادر الحرارة المرتفعة وعن مصادر التلوث، مع مراعاة المحافظة على نظافة البرادة وصيانتها بشكل دوري وذلك عند استخدام عبوات المياه المعبأة (الجالون).