«الموارد البشرية» تلزم مكاتب الاستقدام بلقاح كورونا قبل شوال القادم

قررت وزارة الموارد البشرية إلزام مكاتب الاستقدام بتلقي لقاح كورونا قبل الأول من شوال القادم، وفقًا لما ذكرته «الإخبارية».

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أوضح، أمس، أن قرار إلزام عدد من الأنشطة بتحصين العاملين فيها، يأتي حرصًا على تعزيز المناعة المجتمعية وحفاظًا على الصحة العامة.

ودعا الحقيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أصحاب الأعمال إلى المسارعة في الامتثال ومساندة المجهودات الحكومية، متقدمًا بالشكر للقيادة لحرصها على سلامة كل من يعيش على هذه الأرض المباركة.

اقرأ أيضًا:

الحقيل يدعو أصحاب الأعمال للمسارعة في الامتثال لتحصين العاملين في الأنشطة المعلنة