السعودية اليوم / تعليم الطائف يكرم 417 طالباً متفوقاً



الطائف 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

احتفت إدارة تعليم الطائف اليوم بتكريم طلابها المتفوقين البالغ عددهم 417 من طلبة التعليم العام للسنة الدراسية 1440 / 1441 هـ.

وأكد مدير تعليم المحافظة طلال اللهيبي أهمية تكريم المتفوقين والمردود الإيجابي له على مستقبلهم العلمي، مشيراً إلى أن التكريم من أهم المناسبات التي تحتفي بها وزارة التعليم، ومن أولويات الإدارة لدعم التفوق والنجاح لكون المتفوقين الثروة الحقيقة للوطن.

وحث اللهيبي أبناءه الطلاب على الاستمرار في هذا التفوق حتى يستمروا في التنافس في ميدان العلم والمعرفة، ليقف الوطن على القمة التي ينشدها بسواعد أبنائه وعطاء قيادته، مهنئاً جميع الطلاب بتفوقهم.

جاء ذلك خلال الحفل الافتراضي لتكريم المتفوقين الحاصلين على نسبة 100% في المرحلتين المتوسطة والثانوية، الذي تنظمه إدارة التوجيه والإرشاد للبنين.

وقدم اللهيبي الشكر والعرفان لأولياء الأمور لدفع أبنائهم لهذا التفوق وصنع طريق المجد حتى وصل إلى قطف ثمرة جهده، مشيداً بجهود فريق العمل في قسم التوجيه والإرشاد للبنين على حرصهم واهتمامهم بثروات الوطن.

واستعرض الحفل مقاطع مصورة بعنوان "مشاهد من المتفوقين"، وأوبريت التفوق، إضافة إلى عرض مرئي لأسماء الطلاب المتفوقين، وتسلم الطلاب المتفوقون شهادات التفوق من خلال رابط إلكتروني من خلال بوابة تمم.

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17:55ت م

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