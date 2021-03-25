السعودية اليوم / رئيس جامعة الأمير سطام يكرم الفائزين في الملتقى العلمي



السيح 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

كرم معالي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز الحامد اليوم الطلاب والطالبات الفائزين بالمشاريع والأبحاث المتميزة المشاركة في محاور الملتقى العلمي الذي أقامته عمادة شؤون الطلاب في مقر الجامعة بمدينة السيح.

وأعرب معالي رئيس الجامعة في كلمته بهذه المناسبة عن سروره بما رآه لدى الطلاب والطالبات من شغف بحثي وأفكار إبداعية في مختلف المجالات ، آملاً تطورها وتنوعها خلال السنوات القادمة حيث تكون نوعية مسهمة في تقديم الحلول ، مؤكداً أن الملتقيات العلمية تتنفس من خلاله الجامعة بالأفكار الإبداعية من خلال تحفيز الطلاب والطالبات وإسهام أعضاء هيئة التدريس في تطوير هذه الأفكار وتعزيزها وجعلها منافسة على مستوى الجامعة وخارجها.

من جهته نوه عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب الشكرة بأهمية ودور الملتقى العلمي بالجامعة في تطوير القدرات البحثية لدى الطلاب والطالبات وصقل مهاراتهم وتشجيعهم على العمل الريادي وتعزيز القيم البحثية والإبداعية والوطنية ، مؤكداً تبني العمادة للمشاريع الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى من كل محور حتى ترى النور.

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17:50ت م

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