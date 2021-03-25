السعودية اليوم/ اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك (مخالب الصقر ٣) بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية



تبوك 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

اختتمت اليوم مناورات التمرين العسكري المشترك (مخالب الصقر ٣) بين القوات البرية الملكية

وشهدت مناورات التمرين فعالية متواصلة وتأثيرا حاضرا في جميع جوانب التمرين التي اتضح من خلالها التدريب المتميز والإشادة بالتطوير والتأهيل المتقدم للضباط وضباط الصف، ويأتي هذا التمرين ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية، والتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين الصديقين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في المجال العسكري.

//انتهى//

17:49ت م

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تبوك 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واساختتمت اليوم مناورات التمرين العسكري المشترك (مخالب الصقر ٣) بين القوات البرية الملكية السعودية والمشاة البحرية الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية.وشهدت مناورات التمرين فعالية متواصلة وتأثيرا حاضرا في جميع جوانب التمرين التي اتضح من خلالها التدريب المتميز والإشادة بالتطوير والتأهيل المتقدم للضباط وضباط الصف، ويأتي هذا التمرين ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية، والتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين الصديقين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في المجال العسكري.//انتهى//17:49ت م0186

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