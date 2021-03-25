السعودية اليوم / محافظ شرورة يجتمع بأعضاء لجنة مدينة شرورة الصحية



نجران 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

اجتمع محافظ شرورة إبراهيم آل عاطف , أمس , بأعضاء لجنة مدينة شرورة الصحية التي حصلت على شهادات الاعتراف الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كمدينة صحية ضمن تسع مدن بالمملكة أكملت جميع المعايير التي أقرّتها المنظمة.

وأكد محافظ شرورة أن المعاييير المتطلبة من لجان العمل والتقييم للاعتماد من منظمة الصحة العالمية بلغت أكثر من 80 معيارًا شملت جميع القطاعات في المحافظة، مشيداً بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وسمو نائبه، وبجهود اللجان المشاركة في المحافظة للحصول على شهادة اعتماد محافظة شرورة مدينة صحية.

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17:39ت م

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