اقتصادي / العراق يسجل 6513 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6513 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة, ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14128, فيما تم تسجيل 4781 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 732252 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 69225, منهم 484 يرقدون في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

17:27ت م

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بغداد 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 815605 إصابات.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة, ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14128, فيما تم تسجيل 4781 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 732252 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 69225, منهم 484 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //17:27ت م0173

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