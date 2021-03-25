السعودية اليوم / القوات البحرية الملكية السعودية تختتم مناورات تمرين ( التصدي 4 ) بمشاركة وزارة الداخلية والطاقة ورئاسة أمن الدولة



الجبيل 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

اختتمت مناورات وفرضيات التمرين البحري المشترك ( التصدي 4 ) اليوم، الذي انطلقت مناوراته منذ خمسة أيام بتنفيذ القوات البحرية الملكية

ويأتي تمرين ( التصدي 4 ) بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية، ومواجهة التهديدات على المنشآت البترولية، وحماية حرية الملاحة البحرية ، وتعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة ، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين القوات البحرية الملكية السعودية والوحدات المشتركة ، كما يهدف التمرين إلى توحيد مفهوم القيادة والاتصالات بين الوحدات المشاركة أثناء تنفيذ الخطة، والتدريب على تمرير البلاغات والمعلومات بين الجهات المشاركة ومركز العمليات .

وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن عائض محمد العسيري أن تمرين ( التصدي 4 ) تضمن عدداً من المحاضرات والفرضيات، والتدريب على التعامل مع الألغام الطافية، والدفاع عن المنشآت الحيوية والحقول النفطية، والتعامل مع الزوارق المسيرة والطائرات دون طيار .

وأضاف أن من أهداف التمرين رفع جاهزية جميع الوحدات المشاركة، وتعزيز وتوحيد العمل المشترك، ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، وتوحيد مفهوم القيادة والاتصالات، وذلك لتحقيق أمن وسلامة المنشآت الحيوية والحقول النفطية، وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية والاقتصادية في الخليج العربي .

// انتهى //

17:08ت م

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الجبيل 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واساختتمت مناورات وفرضيات التمرين البحري المشترك ( التصدي 4 ) اليوم، الذي انطلقت مناوراته منذ خمسة أيام بتنفيذ القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي، وبمشاركة وزارة الداخلية ممثلة بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية ، ورئاسة أمن الدولة ، ووزارة الطاقة ممثلة بشركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج، وذلك بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في الجبيل .ويأتي تمرين ( التصدي 4 ) بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية، ومواجهة التهديدات على المنشآت البترولية، وحماية حرية الملاحة البحرية ، وتعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة ، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين القوات البحرية الملكية السعودية والوحدات المشتركة ، كما يهدف التمرين إلى توحيد مفهوم القيادة والاتصالات بين الوحدات المشاركة أثناء تنفيذ الخطة، والتدريب على تمرير البلاغات والمعلومات بين الجهات المشاركة ومركز العمليات .وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن عائض محمد العسيري أن تمرين ( التصدي 4 ) تضمن عدداً من المحاضرات والفرضيات، والتدريب على التعامل مع الألغام الطافية، والدفاع عن المنشآت الحيوية والحقول النفطية، والتعامل مع الزوارق المسيرة والطائرات دون طيار .وأضاف أن من أهداف التمرين رفع جاهزية جميع الوحدات المشاركة، وتعزيز وتوحيد العمل المشترك، ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، وتوحيد مفهوم القيادة والاتصالات، وذلك لتحقيق أمن وسلامة المنشآت الحيوية والحقول النفطية، وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية والاقتصادية في الخليج العربي .// انتهى //17:08ت م0171

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القوات البحرية الملكية السعودية تختتم مناورات تمرين ( التصدي 4 ) بمشاركة وزارة الداخلية والطاقة ورئاسة أمن الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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