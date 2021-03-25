السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يوجه بتكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين



الرياض 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات وغيرها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين.

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض قد قامت خلال المدة من 2 إلى 8 شعبان 1442هـ بـ (30460) جولة رقابية نفذها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة

// انتهى //

16:47ت م

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الرياض 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات وغيرها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين.وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض قد قامت خلال المدة من 2 إلى 8 شعبان 1442هـ بـ (30460) جولة رقابية نفذها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه، ورصدت خلالها (13710) مخالفات عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم إغلاق (17) منشأة.// انتهى //16:47ت م0165

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