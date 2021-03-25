السعودية اليوم / 194 متدرباً ومتدربة يشاركون في برنامج "أتقن6" بتقني الشرقية



الدمام 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

شارك 194 متدرباً ومتدربة في المرحلة السادسة لبرنامج التدريب المجتمعي أتقن التي اختتمت اليوم بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية وشمل مختلف التخصصات التقنية والمهنية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد، أن "أتقن 6" تضمن سبعة برامج تدريبية منها الأمن السيبراني وإدارة الفعاليات والمناسبات وفي مجال الحوسبة وانترنت الأشياء والاختراق المعلوماتي وشبكات الحاسب والقيمة المضافة وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، مؤكداً استمرار التسجيل في هذه البرامج من خلال بوابة مركز الأعمال وخدمة المجتمع https://ctc.tvtc.gov.sa// حيث تمنح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شهادات معتمدة للمتدربين .

// انتهى//

16:31ت م

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