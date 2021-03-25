ثقافي / "الوعي الأسري الإرشادي " .. مسابقة بمدينة طيبة التعليمية



المدينة المنورة 12 شعبان 1442هـ الموافق 25 مارس 2021م واس

أطلقت مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة بالمدينة المنورة اليوم , مسابقة توعوية تثقيفية بعنوان " الوعي الأسري الإرشادي " , تسعى من خلالها لرفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والطلاب والطالبات .

وتهدف المسابقة لحماية الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة , من التنمر والتسلط وتدريبهم على حماية أنفسهم , وإلى تعزيز الرفق والسلوك الإيجابي في النفس , واستثمار الممارسات المهنية لهم من خلال التدريب والتطوير ,وترسيخ قيمة تقديم المساعدة الإيجابية في أذهان الطلاب .

//انتهى//

16:29ت م

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