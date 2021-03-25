السعودية اليوم / جامعة الباحة تطلق حملة تشجير المدينة الجامعية



الباحة 12 شعبان 1442هـ الموافق 25 مارس 2021م واس

أطلق معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، اليوم ، حملة تشجير المدينة الجامعية تزامنًا مع فعاليات أسبوع البيئة الوطني لعام 2021م، تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"، بحضور عدد من المسؤلين في الجامعة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة .

وشارك الدكتور الحسين بغرس الشتلات، بهذه المناسبة، بهدف غرس ثقافة البيئة والتشجير في نفوس طلاب الجامعة ومنسوبيها وانعكاسها على الحياة والصحة العامة.

كما التقى معالي رئيس الجامعة ، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة فهد الزهراني , وبحث أوجه التّعاون بين الجامعة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، مؤكدا أن الجامعة مستعدة لتقديم كل ما يمكن لهذا القطاع، وتقديم الاستشارات ذات العلاقة بقطاع الزراعة للمساهمة في تنمية المجال الزراعي واستدامته في الباحة وفق توجيهات سمو أمير المنطقة بأهمية أن يكون للمنطقة هوية زراعية.

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16:28ت م

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