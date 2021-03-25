مجلس وزراء الداخلية العرب يشيد بمبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

اشاد مجلس وزراء الداخلية العرب، بمبادرة المملكة العربية السعودية لحل الأزمة في اليمن.



وحث المجلس في بيان له صادر عن إعلان الدورة الـ 38 لمجلس وزراء الداخلية العرب، جميع الأطراف على القبول بالمبادرة السعودية باعتبارها مخرجاً مناسباً من الأزمة، وتحقق مصالح الشعب اليمني كافة وتنسجم مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وعبر المجلس، عن إدانته وشجبه للأعمال العدائية والتخريبية الممنهجة والمتعمدة التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية تجاه اليمنيين والمملكة العربية السعودية وتهديدها للمدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية ومحاولات استهداف المنشآت النفطية والتي لا تستهدف المملكة ومقدراتها وإنما تستهدف عصب الاقتصاد وأمن الطاقة العالمي.

وجدد المجلس، تأييده التام لتحالف دعم الشرعية في اليمن وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل إعادة الحكومة اليمنية، ومواجهة انقلاب مليشيات الحوثيين الإرهابية..معبراً عن استنكاره الشديد للاستفزازات الإيرانية المتكررة في المياه الإقليمية للدول العربية وإدانته الحازمة لممارسات إيران الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية، وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية، وتأييده للإجراءات التي تتخذها الدول العربية في مواجهتها.

واشاد المجلس، بدور أجهزة الأمن والحماية المدنية/الدفاع المدني في الدول العربية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وسهرها على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وإكباره للتضحيات الجسام التي تبذلها في هذا المجال.