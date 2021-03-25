شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 482 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 360 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة -بإذن الله- للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته ، لافتةً النظر إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (482) حالة مؤكدة وتعافي (360) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4321) منها (622) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (386782) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (375831) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6630) حالة -رحمهم الله جميعاً-، فيما تم إجراء (48937) فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).