شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «لسلامتنا نلتزم» بعريعرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق رئيس بلدية عريعرة المهندس أحمد بن غرم الله الغامدي ، المبادرة المجتمعية لسلامتنا نلتزم، في عريعرة، والتي تهدف للتوعية والتثقيف بأهمية التقيد بالتعليمات والإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية والبروتكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

وأكد المهندس الغامدي بأن البلدية قامت بجولات رقابية تفتيشية ميدانية مكثفة على المحلات الصحية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بعد أن تم السماح للطلبات داخل المطاعم والمقاهي وما في حكمها، مشيراً الى أن المبادرة انطلقت بمشاركة فريق تطوعي بلغ عدده 38 متطوع ومتطوعة من النساء والرجال من الممارسين الصحيين ومنسوبي بلدية عريعرة من الأطباء البيطريين والمراقبين الصحيين والفنيين.

وأشار الى أنه تم في المبادرة الحث على التقيد بلبس الكمامة والتباعد الجسدي والالتزام التام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وحث الغامدي جميع المنشآت بضرورة بالالتزام وعدم التهاون بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية المجتمع وتفادي الوقوع في المخالفات.