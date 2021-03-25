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سعوديون يحملون رخصة طيار منطاد محترف قريباً

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

سعوديون يحملون رخصة طيار منطاد محترف قريباً

تشمل تدريباً نظرياً يليه برنامج عملي

متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلقت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للحصول على رخصة “طيار منطاد محترف” الأوروبية، والتي تشمل التدريب النظري، يليها برنامج التدريب العملي في مدينة (هينغيلو) الهولندية.

طيار منطاد: 

وقال وزير الثقافة بدر بن فرحان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الخميس: قريباً.. سعوديون يحملون رخصة “طيار منطاد محترف” الأوروبية (EASA). شكراً للزملاء في الاتحاد السعودي للمنطاد لعشاق المنافسة ومستكشفي الطبيعة.

 
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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