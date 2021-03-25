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شكرا لقرائتكم سعوديون يحملون رخصة طيار منطاد محترف قريباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25
سعوديون يحملون رخصة طيار منطاد محترف قريباً
تشمل تدريباً نظرياً يليه برنامج عملي
متابعات الخليج 365 - الرياض
انطلقت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للحصول على رخصة “طيار منطاد محترف” الأوروبية، والتي تشمل التدريب النظري، يليها برنامج التدريب العملي في مدينة (هينغيلو) الهولندية.
طيار منطاد:
وقال وزير الثقافة بدر بن فرحان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الخميس: قريباً.. سعوديون يحملون رخصة “طيار منطاد محترف” الأوروبية (EASA). شكراً للزملاء في الاتحاد السعودي للمنطاد لعشاق المنافسة ومستكشفي الطبيعة.
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