سعوديون يحملون رخصة طيار منطاد محترف قريباً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلقت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للحصول على رخصة “طيار منطاد محترف” الأوروبية، والتي تشمل التدريب النظري، يليها برنامج التدريب العملي في مدينة (هينغيلو) الهولندية.

طيار منطاد:

وقال وزير الثقافة بدر بن فرحان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الخميس: قريباً.. سعوديون يحملون رخصة “طيار منطاد محترف” الأوروبية (EASA). شكراً للزملاء في الاتحاد السعودي للمنطاد لعشاق المنافسة ومستكشفي الطبيعة.



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