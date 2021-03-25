تأجيل حفل تكريم الفائزين في جائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تأجيل موعد حفل تكريم الفائزين في الدورة الثامنة إلى يوم الأحد الرابع من أبريل 2021م عند الساعة الواحدة ظهراً عبر حسابات الجائزة في مواقع التواصل الاجتماعي.

أسماء الفائزين:

وكانت الأمانة العامة للجائزة قد أعلنت مؤخراً أسماء الفائزين في دورتها الثامنة للعام الحالي، التي خصصت موضوعها عن “العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر”، وحددت خمسة أفرع للتميز: التميز في الإنجاز الوطني، والتميز في الوقف الإسلامي، والتميز في العمل الاجتماعي، والتميز لروُّاد العمل الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

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