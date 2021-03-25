شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

ومن المتوقع أن تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يصاحبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل، كما يستمر تأثر الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية بالعوالق الترابية، كذلك يتوقع تأثر سواحل مناطق (تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 36 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 17 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-55كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج متر ونصف الى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.