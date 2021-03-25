شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 482 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وتعافي 360 حالة ، فيما توفيت 6 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 204 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 84 إصابة ، والمنطقة الشرقية 34 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 21 إصابة ، فيما جاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتواصل مراكز التطعيم ضد كورونا استقبال المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح المجاني ، مع الإلتزام بالإجرات الإحترازية ومواصلة جهود الرقابة على الأسواق والولات والمنشآت حتى انحسار الجائحة .