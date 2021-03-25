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«الصحة»: تسجيل 482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 482 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وتعافي 360 حالة ، فيما توفيت 6 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 204 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 84 إصابة ، والمنطقة الشرقية 34 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 21 إصابة ، فيما جاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتواصل مراكز التطعيم ضد كورونا استقبال المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح المجاني ، مع الإلتزام بالإجرات الإحترازية ومواصلة جهود الرقابة على الأسواق والولات والمنشآت حتى انحسار الجائحة .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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