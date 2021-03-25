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بالفيديو.."الموارد البشرية" تلزم مكاتب الإستقدام بإجراء جديد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة الموارد البشرية اليوم الخميس إلزام مكاتب الإستقدام بتلقي لقاح قبل الأول من شوال .

وقال ناصر الهزاني المتحدث باسم الوزارة أنه تم إخبار جميع المكاتب بتحصين جميع العاملين لديهم ضد كورونا لتحقيق أعلى درجات الوقاية سواء للعاملين أو المتعاملين معهم ، وفقاً للإخبارية .

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أصدرت مؤخراً تعديلات تطبيق مسودة قواعد ممارسة نشاط الإستقدام وتقديم الخدمات العمالية بهدف الإرتقاء بالقطاع .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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