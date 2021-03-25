شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنات تُبدعن في خطوط الإنتاج والتصنيع بقطاع التكييف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في تطور كبير لمشاركة المرأة ، نجحت مواطنات في المشاركة بكفاءة في خطوط الإنتاج والتصنيع في قطاع التكييف .

ونشر صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " فيديو للقسم النسائي في إحدى الشركات الرائدة بالصناعة حيث استعرض جهود الموظفات .

وشرحت إحدى الموظفات الجهود التي يقوم بها القسم النسائي والتعاون فيما بينهن والقدرة على دفع خطوط الإنتاج للأمام .

ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود الشركات الوطنية لمواكبة روية 2030 لدعم مشاركة المرأة وتحفيز الصناعة المحلية في مختلف القطاعات .