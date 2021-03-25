شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إفراغ صك الأرض الزراعية لعدة أشخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة العدل، خطوات إفراغ صك الأرض الزراعية لعدة أشخاص، وذلك تفاعلا منها مع الاستفسارات الواردة على حساب «التواصل العدلي» في موقع «تويتر».

وقالت الوزارة ردا على استفسار من مغرد تساءل عن إمكانية كتابة صك أرض زراعية يملكها بمساحة 12.700 متر مربع، لـ4 أشخاص: "يمكن ذلك بعد دمج الأجزاء الزراعية المشاعة المفرغة سابقا -إن وجدت- في صك واحد، واحضار موافقة صندوق التنمية الزراعية، والرقم المرجعي من خلال موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبحضور أطراف الإفراغ لنتمكن من خدمتك".

وفي ما يخص إفراغ الصكوك المشاعة، أكدت وزارة العدل أن المشاع السكني متاح، وأما المشاع الزراعي فيتطلب دمج الأجزاء المشاعة قبل الإفراغ، ويمكن التواصل مع رئيس كتابة العدل مباشرة.