اخبار السعوديه

"الأرصاد ": تقلبات جوية في عدة مناطق بدايةً من غد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد ": تقلبات جوية في عدة مناطق بدايةً من غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار حيث تسبب ارتفاع في الأمواج قد تصل إلى 3 متر .

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة بدءً من غد الجمعة وحتى الأحد على سواحل تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية .

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة ابتداءً من يوم الجمعة ، ومن المتوقع أن تسجل الحرارة الصغرى من 3 إلى 7 درجات مئوية على أجزاء من تبوك والحدود الشمالية وحائل والجوف .

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا