شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد ": تقلبات جوية في عدة مناطق بدايةً من غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار حيث تسبب ارتفاع في الأمواج قد تصل إلى 3 متر .

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة بدءً من غد الجمعة وحتى الأحد على سواحل تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية .

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة ابتداءً من يوم الجمعة ، ومن المتوقع أن تسجل الحرارة الصغرى من 3 إلى 7 درجات مئوية على أجزاء من تبوك والحدود الشمالية وحائل والجوف .