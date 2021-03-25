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السماح بإلقاء الكلمات الوعظية في المساجد والجوامع

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ، اليوم الخميس بالسماح بإلقاء الكلمات الوعظية في المساجد والجوامع .

وأكد وزير الشؤون الإسلامية على ضرورة ألا تتجاوز العشرة دقائق، مع بقاء تعليق الدروس والمحاضرات "عن بُعد".

ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود الوزارة في متابعة المساجد وأحوال المصلين لتنفيذ عمليات الإغلاق المؤقتة حال اكتشاف حالات من أجل عمليات التعقيم والتطهير .

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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