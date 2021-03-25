شكرا لمتابعة خبر عن السماح بإلقاء الكلمات الوعظية في المساجد والجوامع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ، اليوم الخميس بالسماح بإلقاء الكلمات الوعظية في المساجد والجوامع .

وأكد وزير الشؤون الإسلامية على ضرورة ألا تتجاوز العشرة دقائق، مع بقاء تعليق الدروس والمحاضرات "عن بُعد".

ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود الوزارة في متابعة المساجد وأحوال المصلين لتنفيذ عمليات الإغلاق المؤقتة حال اكتشاف حالات كورونا من أجل عمليات التعقيم والتطهير .