شكرا لمتابعة خبر عن يالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم كشف وجه المرأة في العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان حكم كشف وجه المرأة في العمرة .

وقال الشيخ سعد الخثلان في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب .

وأضاف الشيخ سعد الخثلان أن المرأة في العمرة يجب أيضاً أن تغطي وجهها بغير النقاب أو البرقع فإن لم تفعل تكن عمرتها صحيحة لكنها أخطأت بعدم تحجيب وجهها عن الرجال .