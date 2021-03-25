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السياحة توجه منشآت الإيواء السياحي بتحصين العاملين لديها بدءاً من هذا الموعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة السياحة، أمس الأربعاء، جميع منشآت الإيواء السياحي إلى تحصين العاملين بها باللقاحات المضادة لفيروس الجديد، وذلك ابتداءً من 1 شوال 1442هـ.

ووضعت الوزارة خيارين أمام منشآت الإيواء السياحي، وهما إما تحصين جميع العاملين عبر أخذ اللقاح، أو إجراء فحص "PCR" كل 7 أيام على نفقة المنشأة على أن تكون نتيجة الفحص سلبية، متوعدة بتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

يجدر الإشارة إلى أن أنشطة أخرى تم إلزامها بتحصين العاملين بها أو إجراء فحص "PCR" بشكل أسبوعي، وهي المطاعم ومحلات بيع الأغذية، وصالونات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، والصالات والمراكز ، وجميع العاملين في وسائل النقل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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