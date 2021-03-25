شكرا لمتابعة خبر عن السياحة توجه منشآت الإيواء السياحي بتحصين العاملين لديها بدءاً من هذا الموعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة السياحة، أمس الأربعاء، جميع منشآت الإيواء السياحي إلى تحصين العاملين بها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجديد، وذلك ابتداءً من 1 شوال 1442هـ.

ووضعت الوزارة خيارين أمام منشآت الإيواء السياحي، وهما إما تحصين جميع العاملين عبر أخذ اللقاح، أو إجراء فحص "PCR" كل 7 أيام على نفقة المنشأة على أن تكون نتيجة الفحص سلبية، متوعدة بتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

يجدر الإشارة إلى أن أنشطة أخرى تم إلزامها بتحصين العاملين بها أو إجراء فحص "PCR" بشكل أسبوعي، وهي المطاعم ومحلات بيع الأغذية، وصالونات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، والصالات والمراكز الرياضية، وجميع العاملين في وسائل النقل.