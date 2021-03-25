شكرا لمتابعة خبر عن "السعودية للكهرباء" تطلق سلسلة من البرامج والدورات التدريبية المجانية لأبناء وبنات مؤسسة "إخاء" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء، سلسلة من الدورات التدريبية المجانية عن بعد، مخصصة لأبناء وبنات المؤسسة الخيرية للأيتام "إخاء"، في عدد من مدن المملكة، يقدمها نخبة مُختارة من المدربين في معاهد الشركة، الذين يملكون خبرات واسعة في مختلف التخصصات الفنية والإدارية والقيادية.

وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن هذه الدورات، التي تنظمها دائرة المسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع قطاع تطوير الموارد البشرية في الشركة، تأتي ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، وسيتبعها عدد من الدورات والبرامج مع عدد من الجمعيات الأخرى، وهي تهدف إلى المساهمة مع الجمعيات الخيرية، في تحقيق أهدافها تجاه فئات المجتمع من الأسر المتعففة، وتعزيز مهارات المستفيدين، بما يساهم في عثورهم على فرص وظيفية مناسبة، مشيرة إلى أن هذه الدورات تضم برامج لغة إنجليزية، ودورات إدارية مثل المهارات المالية وإنجاز المهام وبناء شبكات الاتصال الفعال.

وبينت "السعودية للكهرباء"، أن هذه الدورات انطلقت اليوم، حيث عقدت الدورة الأولى عن بعد، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، بعنوان "إنجاز المهام" حضرها 38 مستفيداً ومستفيدة، الذين أبدوا تفاعلاً قوياً مع المدربين، وأعربوا عن سعادتهم بالانضمام إلى هذه الدورة، وعن شكرهم للشركة على جهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية وعلى دعمها لهم.

الجدير بالذكر، أن معاهد الشركة السعودية للكهرباء، المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تضم مجموعة متكاملة من المرافق التدريبية المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات التدريبية، إضافة إلى نخبة مُختارة من المدربين في مختلف التخصصات الفنية والإدارية والقيادية، لذا فهي تعمل، بما لديها من الإمكانات والقدرات، على تقديم مختلف الخدمات التدريبية وبرامج التأهيل المتخصصة، وقد حققت عدداً من قصص النجاح لأكثر من 30 عاماً. كما أنها من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه الكوادر الوطنية، وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، نفذت عدداً من البرامج التدريبية والتأهيلية للقطاع الحكومي والخاص، ووقعت شراكات مع جهات عالمية ومحلية لتكون رائدة في تقديم نموذج فريد للتدريب والتطوير المبني على الجدارات.