رسميًّا.. السماح بالكلمات الوعظية في المساجد.. وتعليق المحاضرات والدروس

قرر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، السماح بإلقاء الكلمات الوعظية في المساجد والجوامع، بما لا يتجاوز عشر دقائق، مع بقاء تعليق الدروس والمحاضرات عن بُعد

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى عموم فروع الوزارة بمناطق المملكة للعمل بموجبه مع تأكيده لمنسوبي المساجد مراعاة الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، لضمان سلامة مرتادي بيوت الله.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية على موقع «تويتر»: «وجَّه معالي وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ بالسماح بإلقاء الكلمات الوعظية في المساجد والجوامع، وبما لا يتجاوز عشر دقائق، مع بقاء تعليق الدروس والمحاضرات (عن بُعد)».

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