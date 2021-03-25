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قائد مركبة يخالف أكتاف الطريق قبل ضبطه وإحالته إلى الهيئة المرورية

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الرياض - محمد عبدالله - في ظل موجة الغبار

تفاعل المرور السعودي مع مناشدات أحد المواطنين؛ وذلك بعد مخالفة أحد قائدي المركبات، خلال موجة الغبار؛ حيث وثق مقطع فيديو مخالفته أثناء التجاوز من أكتاف الطريق.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي، ردًّا على المواطن: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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