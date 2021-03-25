رخصة المحاماة.. إعلان موعد التقديم في برنامج تأهيل المحامين

كشف مركز التدريب العدلي عن موعد بدء التقديم على برنامج تأهيل المحامين المؤهل لرخصة المحاماة للفصل التدريبي الأول من عام 1443هـ؛ وذلك اعتبارًا من يوم 15/8/1442هـ حتى يوم 3/9/1442هـ عبر منصة التدريب الإلكترونية على الرابط التالي: (من هنا).

وأشار مركز التدريب العدلي إلى أن مدة البرنامج تصل إلى سنة واحدة لحمَلة الماجستير، وثلاث سنوات لحمَلة البكالوريوس؛ إذ يكتسب فيه المشارك المَعارفَ والمهارات القانونية، ويتعرَّف على الأدوات التي تجعل منه محاميًا ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية، والاستشارات القانونية، والمجالات الأخرى ذات الصلة.

ويتميَّزُ البرنامج بأنه يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية وفق منهجية علمية، ويوفر بيئة تدريبية مُحفِّزة لاكتساب المعرفة، بجانب تنوع المدربين بين قضاة ومحامين ممارسين وأكاديميين متميزين.

ويُشترَط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلًا على مؤهل البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معترفٍ بها في تخصصات الشريعة والقانون والأنظمة والحقوق.

وأوضح مدير المركز الدكتور فارس القرني أن اجتياز هذا البرنامج يُعادِل خبرةً بطبيعة العمل كما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، مؤكدًا أهمية مثل هذه البرامج التي تسهم في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية لدعم مهنة المحاماة وتفعيل دور المحامي السعودي.

وأوضح مركز التدريب العدلي إجراءات التسجيل في برنامج تأهيل المحامين للمستويات الثالث والرابع والخامس والسادس وهي كالتالي:

– تسجيل الدخول بمنصة مركز التدريب العدلي.

– اضغط على التسجيل في المستويات ثم سجل الآن.

- ستظهر رسوم وبيانات المستوى، اضغط على أيقونة الدفع للانتقال إلى بوابة الدفع.

– اختيار نظام المدفوعات «سداد» والضغط على «الدفع».

– سيظهر رقم فاتورة السداد ورقم واسم المفوتر.

– سدد الفاتورة خلال المدة المحددة.

وحدَّد مركز التدريب العدل مراحل التسجيل ببرنامج تطوير المحامي، وتتمثل في أربع مراحل؛ هي كالتالي:

أولًا– التسجيل في البرنامج من خلال دخول منصة مركز التدريب العدلي.

ثانيًا– القبول في البرنامج الذي يتم عبر رفع طلب إنشاء حساب جديد وتهيئة البيانات وإرفاق الملفات والمستندات المطلوبة ليتم مراجعتها وإشعار المتدرب بحالة الطلب عبر حسابه بالمنصة والبريد المسجل، وفي حال قبوله سيتم تفعيل الحساب.

ثالثًا– التسجيل في الدورات المتاحة؛ وذلك بالنقر على أيقونة (سجل في الدورة الآن)؛ حيث ستظهر الشروط والأحكام الخاصة بالدورة وإجمالي الرسوم. ولإتمام العملية يتم النقر على أيقونة (الدفع)

رابعًا– الحضور والشهادات؛ حيث يشترط لاستحقاق الشهادة تحقيق المتدرب نسبة الحضور المطلوبة وتقييم الدورة حتى يتم إصدار الشهادة إلكترونيًّا.

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