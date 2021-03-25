رفع الدعوى للعامل وصاحب المنشأة.. وزارة العدل توضح الخطوات

أوضحت وزارة العدل كيفية الاستفادة من خداماتها الإلكترونية في رفع دعوى عمالية إذا كان المُدَّعي عاملًا أو صاحب عمل.

وحددت الوزارة، عبر حساب التواصل العدلي التابع لها على موقع تويتر، خطوات رفع الدعوي، وهي:

– الدخول على بوابة ناجز.

– اختيار «القضاء» من القائمة.

– إنشاء صحيفة دعوى واختيار «طلب جديد».

– تحديد تصنيف ونوع الدعوى العمالية.

– إضافة معلومات المدعي والمُدَّعى عليه.

– تحديد المحكمة المختصة وتعبئة نماذج الدعوى.

كما أوضحت الوزارة أنه لرفع الدعوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، يجب إرفاق محضر تعذر الصلح الصادر عن مكاتب التسوية العمالية.

وللدعاوى العمالة المنزلية وما في حكمها إرفاق نسخة من قرار لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية.

وللتظلم من عدم قبول الاعتراض على قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ يجب إرفاق نسخة من القرار، ثم إرسال الطلب.

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