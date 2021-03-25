وزير الثقافة: سعوديون يحملون قريبًا رخصة «طيار منطاد محترف» الأوروبية

أوضح وزير لثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن فرحان، أن سعوديين سيحملون قريبًا رخصة دولية لقيادة المنطاد.

وقال وزير الثقافة، عبر تويتر: «قريبًا.. سعوديون يحملون رخصة (طيار منطاد محترف) الأوروبية (EASA)»، وتابع: «شكرًا للزملاء في الاتحاد السعودي للمنطاد».

وجاء تعليق وزير الثقافة عقب إعلان الاتحاد السعودي للمنطاد، عبر تويتر، عن انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للحصول على رخصة (طيار منطاد محترف) الأوروبية، التي تشمل التدريب النظري، يليها برنامج التدريب العملي في مدينة (هينجيلو) الهولندية.

وأضاف الاتحاد السعودي للمنطاد أن البرنامج يبدأ بتأهيل أربعة متدربين سعوديين ضمن الدفعة الأولى، تتبعها دفعات أخرى خلال الأسابيع المقبلة؛ حيث يستهدف الاتحاد توطين هذه الرياضة، وتعزيز الكوادر البشرية من المحترفين؛ ما يعزز فرص نمو رياضة المناطيد، وجذبها لعشاق الرياضة من حول العالم.

وأشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطوات استراتيجية الاتحاد في الإسهام بدعم خطط الاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في هذه الرياضة، وتمكين الكوادر الوطنية، بما يعود بالفائدة على اقتصاد المملكة، ودعم الرياضة المتنوعة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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