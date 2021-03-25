ارتفاع إصابات كورونا إلى 482

أعلنت وزارة الصحة عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 482 حالة مؤكدة وتعافي 360 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4321 منها 622 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 386782 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 375831 حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 6 حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6630 حالة كما تم إجراء 48937 فحص مخبري جديد.

وأكدت الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته ، لافتةً أنها تخضع لإشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.