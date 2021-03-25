ارتفاع إصابات كورونا إلى 482

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 386782 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 375831 حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 6 حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6630 حالة كما تم إجراء 48937 فحص مخبري جديد.
وأكدت الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته ، لافتةً أنها تخضع لإشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.
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