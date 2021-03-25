منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الاثنين المقبل

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن عقدها لـ «منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات 2021 الاقتصاد الرقمي.. آفاقٌ من الفرص» (افتراضيًا)، وذلك يوم الإثنين 16 شعبان 1442هـ الموافق 29 مارس 2021، بهدف استعراض ومناقشة مستجدات القطاعات التي تنظمها الهيئة، وأبرز اتجاهات الاقتصاد الرقمي.

وتعقد الهيئة هذا المنتدى سنويًا لطرح كافة المؤشرات المتصلة بسوق الاتصالات وتقنية المعلومات، وسوق البريد في المملكة، والتي تختص «هيئة الاتصالات» بجمعها وتحليلها من خلال قاعدة بيانات ضخمة، كما تستضيف الهيئة نخبةً من الخبراء والمختصين لمناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بهذه القطاعات الحيوية.

ويفتتح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية الملومات، الدكتور محمد بن سعود التميمي، نسخة هذا العام من المنتدى التي ستركز على الاقتصاد الرقمي؛ باعتباره عنصرًا محوريًا من عناصر صناعة المستقبل في المملكة والعالم أجمع. كما يعقد المنتدى مجموعة من الجلسات الحوارية التي تستضيف كل من معالي الدكتور منير الدسوقي، مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور عصام الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني، وقيادات شركات الاتصالات وشركات البريد بالمملكة، وخبراء ومتخصصين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.

وستناقش جلسات المنتدى موضوعات من بينها: مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، ووضع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ما بعد الجائحة، والتوجه الاستراتيجي للقطاع، وسياسة الاقتصاد الرقمي، وقطاع الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة وأبرز الفرص والتحديات فيه.