السعودية اليوم / وزير الثروة الحيوانية السوداني يلتقي بمندوب الفاو في السودان



الخرطوم 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

التقى وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ عبد رب النبي في مكتبه اليوم بممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في السودان بابا قانا .

وبحثا خلال اللقاء الدعم الفني المقدم من الفاو في مجال الأمراض العابرة للحدود، وفي مجال تأهيل وصيانة المعامل وغرف المعدات، إضافة إلى بدء المنظمة في إعداد ميزانية لإنشاء مركز للطوارئ للأمراض العابرة للحدود .

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15:38ت م

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