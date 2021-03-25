السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الزراعية تفتح ورشة عمل إقليمية حول مرض طاعون المجترات الصغيرة



الخرطوم 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

افتحتت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية -التي تتخذ من العاصمة السودانية الخرطوم مقرا لها- اليوم ورشة عمل عبر تقنية الفيديو للتدريب على تعبئة استمارة أداة الرصد والتقييم لمرض الطاعون، بالتعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان وسكرتارية مرض طاعون المجترات الصغيرة بالفاو والمكتب الإقليمي بالشرق الأوسط للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بمشاركة 83 خبيرا في مجال صحة الحيوان من المنطقتين العربية والأفريقية والمسؤولين عن ملف مكافحة مرض طاعون المجترات الصغيرة، إضافة إلى عدد من مسؤولي وخبراء صحة الحيوان من منظمة الفاو.

وتأتي الورشة في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية الإقليمي لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود في المنطقتين العربية والأفريقية الذي يهدف لتحسين كفاءة التجارة في الحيوانات الحية ومنتجاتها، الممول من قبل المنظمة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

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15:35ت م

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