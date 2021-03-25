السعودية اليوم / تحطم مقاتلة بريطانية ونجاة طاقمها



لندن 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

تحطمت اليوم مقاتلة من طراز Hawk 1 تتبع لسلاح الجو الملكي البريطاني بعد حدوث خلل في محركها.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن طاقم الطائرة المكون من شخصين تمكنا من النجاة بعد تحطمها بمنطقة "سانت مارتن" بكورنوول جنوب غرب إنجلترا.

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15:31ت م

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