

الرياض 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات البلدية الإلكترونية المقدمة عبر" منصة بلدي "أكثر مليون استفادوا من خدمات الرخص التجارية، والرخص الإنشائية خلال مدة وجيزة، إذ بإمكان المستفيدين إصدار الرخصة التجارية فوريًّا، وإصدار الرخص الإنشائية خلال يومين فقط عوضًا عن 53 يومًا في السابق، وذلك نتيجة للربط مع أكثر من 23 جهة حكومية، خاصة ذات العلاقة بخدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

يشار إلى أن أكثر من 15 ألف فرصة استثمارية طرحت عبر المنصة، وتقدّم إليها أكثر من 22 ألف مستثمر تمت معالجة طلباتهم بمتوسط 5 أيام، بعد أن كانت تتم معالجة الطلبات خلال 60 يومًا، كما أسهمت "منصة بلدي" في تصنيف مقدمي خدمات المدن حيث بلغ عدد الطلبات 1200 طلب، تمّ تصنيفها في 328 نشاطًا.

وتسعى الوزارة لتسهيل خدماتها على المستفيدين، ورفع مستوى رضاهم من خلال تلقي بلاغات وشكاوى المستفيدين عبر مركز الاتصال الموحد (940) حيث تم استقبال أكثر من مليون بلاغ و 200 ألف شكوى بنسبة معالجة للبلاغات 99% .

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15:12ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 100 خدمة رقمية .. " منصة بلدي " تسجل 3 ملايين طلب خلال 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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