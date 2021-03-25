السعودية اليوم / مراكز لقاحات كورونا بتبوك تواصل إعطاء اللقاح للمسجلين عبر تطبيق صحتي من المواطنين والمقيمين



تبوك 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

تواصل مراكز لقاحات

وأوضحت صحة تبوك أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.

ونوه عدد من المتلقين للقاح بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للحد من انتشار جائحة "كورونا"، مثمنين دور الممارسين الصحيين والممارسات الصحيات وجميع العاملين بالقطاع الصحي والجهات المساندة الذين يتفانون في تقديم كل ما في وسعهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

// انتهى //

15:12ت م

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تبوك 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واستواصل مراكز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك البالغة 38 مركزاً باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح كورونا من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية وتنظيمية لمنع الازدحام .وأوضحت صحة تبوك أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.ونوه عدد من المتلقين للقاح بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للحد من انتشار جائحة "كورونا"، مثمنين دور الممارسين الصحيين والممارسات الصحيات وجميع العاملين بالقطاع الصحي والجهات المساندة الذين يتفانون في تقديم كل ما في وسعهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.// انتهى //15:12ت م0134

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