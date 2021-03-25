‏السعودية اليوم / "مسار" يبدأ تنفيذ عمليات المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي للمعهد التقني بالسيح



السيح 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

بدأ المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في تنفيذ عمليات المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي لـلمعهد التقني للألبان والأغذية في مدينة السيح بمحافظة الخرج.

‏وتأتي هذه المراجعة الخارجية ضمن عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد بهدف التأكد من تبنّي المعهد سياسات ونظماً تعزز كفاءة رأس المال البشري لتحقيق القدرة التنافسية والجودة والمرونة ، ولتحقيق المواءمة بين مخرجات التدريب ومتطلبات سوق العمل ، مع ضمان تحقيق الفاعلية والاستدامة لأنشطة المعهد.

‏وتشمل المراجعة الخارجية التأكد من مدى تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة والاعتماد المؤسسي ، التي يتم فحصها من قبل فريق من المختصين والمتخصصين في قطاع التدريب ، ويتم عقد لقاءات مع أعضاء الهيئة الإدارية ، وإجراء مقابلات مع كل من المدربين والمتدربين والخريجين والجهات المستفيدة من مخرجات المنشأة التدريبية ، إلى جانب التحقق من المرافق والتجهيزات الحيوية بالمعهد.

// انتهى //

15:11ت م

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