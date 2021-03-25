السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء يستقبل السفير الإيطالي لدى المملكة



الرياض 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائي في مجال الفضاء بين البلدين، ومناقشة مشروع مذكرة التفاهم المقترح التوقيع عليه بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية.

كما بُحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير العلاقات الدولية بالهيئة السعودية للفضاء عبدالعزيز الغريبّ.

// انتهى //

15:05ت م

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الرياض 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 ماستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، في مكتبه اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانتوني.وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائي في مجال الفضاء بين البلدين، ومناقشة مشروع مذكرة التفاهم المقترح التوقيع عليه بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية.كما بُحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء مدير العلاقات الدولية بالهيئة السعودية للفضاء عبدالعزيز الغريبّ.// انتهى //15:05ت م0127

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