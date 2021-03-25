السعودية اليوم / الكليات التقنية الرقمية للبنات نطلق ملتقى التوظيف الافتراضي الأول الأحد المقبل



جدة 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

تطلق الكليات التقنية الرقمية للبنات بالرياض وجدة ملتقى التوظيف الافتراضي الأول للكليات الرقمية الأحد المقبل تحت مسمى " رقميون "، برعاية معالي محافظ المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني ورئيس المجلس التوجيهي للكليات الرقمية الدكتور أحمد الفهيد .

ويتماشى الملتقى الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 ، حيث تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال المجلس التوجيهي لعقد شراكات إستراتيجية وطنية فعالة بين الكليات التقنية الرقمية التابعة للمؤسسة وبين شركائها المتميزين من مؤسسات التدريب وبيوت الخبرة التدريبية؛ لتحقيق التميز والريادة في مجال تأهيل الكوادر البشرية المهنية بما يسهم في تحقيق طموحات الوطن بتوفير المتطلبات الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية لسوق العمل .

ويهدف ملتقى "رقميون " للإسهام في عملية التوظيف المباشر والتوطين في إطار العمل التكاملي المشترك بين عدد من الجهات ذات العلاقة في مجال التوظيف والتدريب، فيما يسلط الضوء على التخصصات والبرامج التقنية المتاحة مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لخريجات الكليات الرقمية من خلال إتاحة عرض الفرص لأكبر عدد من الفئة المستهدفة وهن المتدربات الخريجات والمتوقع تخرجهن والباحثات عن فرص للعمل.

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14:56ت م

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