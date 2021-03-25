السعودية اليوم / إجراء 1028 عملية في مستشفى الولادة والأطفال بنجران



نجران 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

أجرى مستشفى الولادة والأطفال بنجران 1028 عملية خلال شهر يناير عام 2021م ، منها 404 عمليات جراحية، و 514 عملية نساء، فيما بلغ عدد عمليات جراحة اليوم الواحد 97 عملية.

وأوضحت صحة نجران أن عدد المواليد في المستشفى بلغ 603 مواليد وذلك خلال نفس الفترة، فيما تم إجراء 20 منظاراً منها 7 مناظير تشخيصية، و 13 منظاراً جراحياً ، فيما بلغ عدد الفحوص المخبرية 92466 فحصاً مخبرياً و 2577 فحصاً إشعاعياً.

يذكر أن عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ في مستشفى الولادة والأطفال خلال الفترة ذاتها 7796 مستفيداً .

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14:53ت م

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