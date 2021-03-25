السعودية اليوم / أمانة الشرقية تصدر عددها الجديد من مجلة "الدروازة"



الدمام 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

أصدرت أمانة المنطقة الشرقية عدداً جديداً من مجلة "الدروازة"، الذي احتوى موضوعات متفرقة، أبرزها التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة، والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة.

وتصدر العدد كلمة لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، وموضوعات عدة منها "الشرقية عاصمة الصناعة في الشرق الأوسط"، كما استعرض المشاريع المنجزة، والخطط المستقبلية، والترفيهية والسياحية، ومشاريع دعم الشباب والشابات، وتعزيز المنافسة، ودعم المنتج المحلي، والاهتمام بمبادراتهم، إضافة إلى أهم الإنجازات التي حققتها الأمانة.

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14:52ت م

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